В Нижнем Тагиле наградили лучших благотворителей года. Среди них агентство новостей «Между строк»

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил лучших благотворителей 2019 года. Среди них редакция АН «Между строк». В этом году журналисты сетевого издания запустили «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям, в котором приняли участие уже более тысячи жителей города.

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают средства гигиены для подопечных тагильского фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео или делают фото с результатами сбора и бросают вызов другим коллективам. В рамках проекта «Детский паллиатив» фонд ежемесячно тратит на обеспечение средствами гигиены 40 семей с детьми, страдающими ДЦП, более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь он может больше средств направлять на лечение юных тагильчан.

Мэр поблагодарил за вклад в благотворительность и коллег АН «Между строк» — телекомпании «Телекон», «Тагил-ТВ», а также «Экорадио», ИА «Все новости», газету «Тагильский рабочий».

Оценили и сам фонд «Живи, малыш». Благотворительная организация успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. 1 января вновь стартует самая народная акция фонда «100 рублей спасут жизнь».

В числе благотворителей года оказался ЕВРАЗ НТМК, который уже четвёртый год подряд становится лучшим, а также «Уралвагонзавод», «УБТ-Сервис», Нижнетагильский институт испытания металлов, химзавод «Планта», «Уралкриомаш», ЗАО «Стройкомплекс», МУП «Тагилдорстрой», Нижнетагильский цирк, «Уралхимпласт» и другие.