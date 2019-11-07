Мэрия Нижнего Тагила поддержала челлендж АН «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям

Сотрудники мэрии Нижнего Тагила, а также подведомственных ей учреждений поддержали «Добрый челлендж», который агентство новостей «Между строк» запустило весной 2019 года для помощи тяжелобольным детям. Они закупили и привезли в благотворительный фонд «Живи, малыш» более 200 средств гигиены: пелёнок, подгузников, салфеток. В них ежедневно нуждаются 40 семей с детьми, страдающими ДЦП, которые находятся под опекой благотворительной организации.

«Здорово, что есть фонды, которые поддерживают такую категорию наших граждан, самых маленьких, — отметил вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. — Сотрудники администрации и подведомственных ей учреждений с огромным удовольствием откликнулись на призыв фонда “Живи, малыш” поучаствовать в данной акции. И я думаю, что это не последняя акция, в которой мы принимаем участие. Призываем всех неравнодушных граждан поддержать “Добрый челлендж”, а также другие благотворительные акции “Живи, малыш” и иных фондов».

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео или делают фото с результатами сбора и бросают вызов другим коллективам. Эстафетную палочку тагильской мэрии передала городская дума. Благотворительную акцию поддержали многие спортивные и общеобразовательные школы, детские сады и муниципальные предприятия, всего в списке оказалось более 35 организаций. Поучаствовали в челлендже, например, сотрудники управлений мэрии, районных администраций, Городского центра жилья и эксплуатации зданий, представители Станции юных техников, пансионата «Сосновый бор», а также МУП «Тагилдорстрой». Вместе они собрали так много средств гигиены, что часть из них решили отвезти в Дом ребёнка при женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле.

Следующим участником «Доброго челленджа» станет коллектив администрации Горнозаводского управленческого округа. Именно ему бросили вызов сотрудники мэрии.

Герои проекта

В рамках проекта «Детский паллиатив» фонд «Живи, малыш» ежемесячно тратит на обеспечение подопечных средствами гигиены более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь он может больше средств направлять на лечение детей. Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте фонда «Живи, малыш». Если вам необходимо уточнить детали, обратитесь в редакцию АН «Между строк» по телефону: +7 (3435) 46-88-99.

Напомним, АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, но в нём приняли участие уже более 25 тагильских организаций. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», «Юриэлт», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина», Crazy Brew, Центральная городская библиотека, автошкола «Джек» и ООО «Синегорье», а также Нижнетагильская гордума.