Дума Нижнего Тагила поддержала челлендж АН «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям

Депутаты и сотрудники аппарата Нижнетагильской гордумы приняли участие в «Добром челлендже», который агентство новостей «Между строк» запустило весной этого года для помощи тяжелобольным детям. За две недели они собрали и передали подопечным фонда «Живи, малыш» необходимые расходные материалы. Сегодня под опекой благотворительной организации находятся 40 семей. Ежедневно они нуждаются в подгузниках, пелёнках, шприцах и других средствах гигиены.

«Мы скооперировались все вместе и решили поддержать акцию, чтобы тоже помочь семьям с тяжелобольными детьми, — говорит Валерий Зябочкин, руководитель аппарата НТГД. — Вместе нам удалось собрать деньги на покупку средств гигиены для четырёх подопечных фонда “Живи, малыш”. Им были очень необходимы питательные зонды, катетеры, шприцы, подгузники и салфетки».

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и бросают вызов другим организациям. Команде городской думы эстафетную палочку никто не передавал, они сами вызвались помочь семьям с неизлечимо больными детьми.

«Мы всегда участвуем в таких благотворительных акциях, — говорит спикер гордумы Вадим Раудштейн. — Тем более эта помощь посильная, оказать её деткам всегда может любой желающий. Мы же передаём эстафетную палочку коллективу мэрии Нижнего Тагила. Думаю, они тоже с удовольствием присоединятся к челленджу “Между строк”».

Каждый месяц фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение подопечных средствами гигиены более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.

Герои проекта

Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте организации.

Напомним, АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, в нём приняли участие уже более 20 тагильских компаний. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина», Crazy Brew, Центральная городская библиотека и ООО «Синегорье». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также музей-заповедник, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское», «Этажи» и команда мэрии Нижнего Тагила.