В Нижнем Тагиле начался суд над экс-начальником городской ГИБДД Анатолием Черновым

Сегодня в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила прошло первое заседание по уголовному делу в отношении четырёх бывших сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила, в числе которых экс-начальник Анатолий Чернов. Всем подсудимым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а Чернову дополнительно вменяется организация преступления.

Напомним, 10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора ДПС остановили автомобиль «ЗАЗ Chance», которым управлял водитель, лишённый права управления транспортными средствами. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя автомобиля на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Как рассказали в прокуратуре, после случившегося начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» дал указание подчинённому сотруднику — заместителю командира взвода — о необходимости освобождения водителя автомобиля «ЗАЗ Chance» от административной ответственности и возвращения ему автомобиля. Выполняя незаконный приказ, инспекторы ГИБДД в итоге не привлекли к ответственности водителя автомобиля и отпустили его.

По информации АН «Между строк», водителем мог оказаться сын вице-спикера городской думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича — Владимир. В 2018 году мужчина получил 2 года колонии-поселения за пьяное ДТП со смертельным исходом. Также суд лишил Владимира Базилевича водительских прав на 3 года.