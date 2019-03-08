В Нижнем Тагиле начался сбор подписей за снижение тарифов по вывозу мусора

Активисты ОД «Тагил за перемены» совместно с другими общественниками и местным отделением КПРФ организовали сбор подписей за снижение «мусорных» тарифов. По мнению организаторов акции, из состава тарифа, который сейчас составляет 846 руб. за куб. м, необходимо убрать строчку «Инвестиции» (323 руб. за куб. м, 38% от всего тарифа. — Прим. ред.) на строительство мусоросортировочного завода и полигона ТКО под Краснотурьинском.

«Мы, тагильчане, против этой инвестиционной составляющей. По концессионному соглашению в Нижнем Тагиле будет построен мусоросортировочный комплекс и рекультивирован полигон. Зачем мы должны платить ещё за какой-то Краснотурьинск, куда будут свозиться отходы со всего Северного АПО? Разве это в наших с вами интересах?» — говорят активисты ОД «Тагил за перемены».

Время и место, где вы можете поставить свою подпись, публикуется в группе ОД «Тагил за перемены» во «ВКонтакте». После сбора необходимого количества подписей они будут переданы в адрес правительства Российской Федерации.

Напомним, уже в этом году должно начаться строительство нового полигона и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле, их планируется разместить рядом с существующим Кушвинским полигоном. Производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Ввод полигона и мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию намечен на четвёртый квартал 2020 года. Инвестиционная составляющая для строительства этих объектов в тарифе на обращение с ТКО не заложена.