В Нижнем Тагиле начался сбор подписей в поддержку тагильчанина, осуждённого за провоз перуанского зелья

На сайте Сhange.org появилась петиция к премьер министру России Дмитрию Медведеву с требованием разрешить лечение лекарственными растениями. Создатели петиции просят пересмотреть дела всех россиян, привозящих лекарства с целью личного использования из-за границы, и прекратить уголовное преследование тагильчанина Максима Герта.

На днях Домодедовский суд Московской области признал Максима виновным по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Домодедово в чемодане у мужчины обнаружили бутылку с перуанским национальным напитком Айяуаска. В Перу этот напиток находится в свободной продаже, а российские эксперты нашли в составе национального достояния наркотическое вещество диметилтриптамин.

Как уверяет адвокат Максима Владимир Бригадин, его подзащитный не знал о свойствах шаманского зелья, не прятал бутылку в багаже. Максима задержали в аэропорту в марте 2017 года, уже год он находится под арестом. Тагильчанин переехал в Москву около восьми лет назад, работал декоратором в ЦУМе. В конце августа ему исполнится 35 лет.

Тагильчанина приговорили к 11,5 годам лишения свободы. По словам мамы Максима Светланы Герт, вся семья надеялась, что суд учтёт все обстоятельства дела и даст более мягкое наказание. Корреспонденту АН «Между строк» она рассказала о том, что адвокат планирует провести дополнительную экспертизу.

«Создаётся ощущение, что с самого начала обвинение хотело дать большой срок. Видимо, при слове "наркотик" у нас не особо разбираются, не докапываются до сути, как нам показывают в кино. Всё делается по шаблону: обнаружили бутылку, значит, ты наркоторговец, контрабандист и вообще не знаю кто», — заключает Светлана Герт.

Родные Максима написали обращения в Областной и Верховный суды. Помимо петиции в интернете, начался сбор подписей в самом Нижнем Тагиле. Сейчас собрано около 70 подписей.

«В нашем кафе можно будет оставить подпись в поддержку Максима. Я с ним лично не знаком, до появления новостей вообще ничего о нём не знал. У нас законы очень странные: за убийство дают четыре года, а за наркотик, который ты привёз из экзотической страны, дают 11 лет. Получается, что проще убить человека, чем провезти наркоту», — сказал директор «Кофеайленд» Павел Олешков.

Оставить подпись в поддержку художника Максима Герта можно в кафе «Кофеайленд» и ресторане «Вкус улиц».