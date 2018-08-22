Жителя Нижнего Тагила осудили за контрабанду перуанского «шаманского» напитка

Домодедовский суд Московской области признал жителя Нижнего Тагила Максима Г. виновным по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». По информации СМИ, во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Домодедово в чемодане у мужчины была обнаружена литровая бутылка с перуанским национальным напитком Айяуаска. Таможенники отправили экзотическое зелье на экспертизу, которая показала наличие в его составе наркотического вещества диметилтриптамина.

Тагильчанина приговорили к 11,5 годам лишения свободы. Сторона защиты намерена обжаловать приговор в вышестоящем суде.

Отмечается, что Айяуаска является национальным достоянием Перу и находится в свободной продаже на территории государства. Напиток изготовляется шаманами индейских племён бассейна Амазонки и употребляется местными жителями для «общения с духами» и достижения организмом человека целительных способностей.