В Нижнем Тагиле началось формирование нового состава Общественной палаты

В Нижнем Тагиле началось формирование состава городской Общественной палаты (ОП) второго созыва. Некоммерческие организации и общественные объединения, зарегистрированные на территории Нижнего Тагила, могут предложить своих кандидатов в состав коллегиального органа до 1 февраля. Документы (информация о деятельности организации и заслугах её кандидатов) принимаются отделом по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив администрации города (Пархоменко, 1а, кабинет № 300), с 13:00 до 17:30.

Состав Общественной палаты будет формироваться тремя способами. По шесть кандидатур предложат глава города Сергей Носов (список пока не опубликован) и депутаты Нижнетагильской гордумы (они определятся со списком в конце января), ещё шесть человек выберут уже утверждённые члены палаты из заявок организаций. Членами Общественной палаты не смогут стать чиновники и лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Орган будет собираться раз в три месяца, срок полномочий её членов составит два года со дня первого заседания.

Общественная палата Нижнего Тагила создана в конце 2015 года. Согласно положению, она является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах в целях достижения общественного согласия при решении важнейших социальных, экономических и политических вопросов местного значения, регулярного и конструктивного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления в интересах населения города. В состав ОП входят 18 человек, постоянно или преимущественно проживающих в городе Нижнем Тагиле, представляющих политические партии, общественные, религиозные, профессиональные, научные, творческие и иные объединения и союзы. Все они осуществляют свои полномочия на неосвобожденной и безвозмездной основе. Председателем Общественной палаты Нижнего Тагила сейчас является почётный гражданин города, советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаил Аршанский.