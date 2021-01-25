В Нижнем Тагиле начали разбирать ледовый городок 

Строители приступили к демонтажу ледового городка на Театральной площади. Изначально мэрия планировала сохранить новогоднее убранство до конца января, на сайте мэрии даже появился опрос с предложением продлить работу городка до середины февраля. Но из-за резкого потепления чиновники изменили первоначальное решение, а опрос для горожан был убран с официального сайта города.

«В связи с резким потеплением, которое, по прогнозам метеорологов, наступит уже сегодня к вечеру, в мэрии приняли решение демонтировать ледовый городок. Сначала планировалось оставить его до конца января, но для соблюдения норм безопасности от этой идеи отказались», — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Сегодня строители планируют убрать световое оборудование. На объекте работает несколько единиц спецтехники. Завтра подрядчик приступит к освобождению Театральной площади от ледовых скульптур и горок.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме и закончатся 27 января. После окончания демонтажных работ закупленное оборудование и новогодние украшения будут переданы на хранение в МБУ «Сигнал-3».

В этом году главная ёлка Нижнего Тагила была посвящена «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина. На создание фигур ушло 900 кубометров льда. Кроме того, к этому Новому году мэрия обновила световое оборудование, был куплен световой шатёр диаметром 40 метров, светодиодные фигуры, динамическая гирлянда из 48 тысяч лампочек. 322 погонных метра гирлянд были использованы для подсветки территории.

Тагильский новогодний городок стал не только одним из самых красивых за последние годы, но и одним из самых дорогих в России — он обошёлся городскому бюджету в 23,48 млн рублей.