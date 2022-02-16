В Нижнем Тагиле на заводе рабочего насмерть придавило листом железа

В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели рабочего на одном из заводов на Вые. Как рассказал АН «Между строк» источник, 15 февраля 36-летнего тагильчанина насмерть придавило листом железа. На производстве подтвердили информацию о несчастном случае, но от комментариев воздержались.

«Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все обстоятельства будут установлены в ходе проверки», — рассказали в следственном отделе СКР по Ленинскому району.