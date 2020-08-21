В Нижнем Тагиле на выходные объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и подтоплений

В ближайшие выходные, с 22 по 23 августа, в Нижнем Тагиле будет действовать экстренное предупреждение из-за сильных дождей, предупреждает МЧС. Поэтому территорию города и его окрестности продолжит топить. Воздух, по данным синоптиков, будет прогреваться днём максимум до плюс 19 градусов. В ночное время ожидается 8–12 градусов выше нуля. Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный.

Сегодня в отдельных городах Свердловской области возможны грозы с ливнями. В выходные во многих муниципалитетах также ожидаются дожди. Столбики термометров будут держаться в дневное время на уровне от плюс 15 до плюс 22 градусов, по ночам — от 7 до 13 градусов выше нуля. Порывы северо-западного ветра могут достигать 9 м/с.

Напомним, в последние дни в Нижнем Тагиле из-за непрекращающихся дождей продолжает затапливать подвалы домов, кафе и социальных учреждений, в том числе детских садов. Неделю назад пострадала поликлиника на Вые, на днях вода заполнила подвальные помещения нового детского сада на улице Удовенко, который планируется открыть к концу этого года. После сильных дождей её пришлось откачивать из здания при помощи пожарной машины.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.