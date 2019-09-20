В Нижнем Тагиле на Вые несколько домов остались без отопления из-за прорыва трубы

В Нижнем Тагиле 6 жилых домов остались без отопления из-за аварии на ул. Нижняя Черепанова. Об этом сегодня, 20 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Ленинского района Геннадий Мальцев. Без тепла остаются жители трёх домов на ул. Нижняя Черепанова и ещё трёх — на ул. Красина. По словам Мальцева, в ближайшее время ул. Нижняя Черепанова перекроют и перекопают, затем устранят последствия аварии. Все необходимые работы планируется провести за выходные. Уже в воскресенье в жилых домах начнёт появляться тепло. После этого рабочие приведут перекопанную дорогу в порядок.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле 16 сентября. Все школы, детские сады, спортивные клубы и другие социальные учреждения подготовились к осенне-зимнему периоду в нужный срок. У жителей многоквартирных домов возникли многочисленные претензии к цветности горячей воды и не слишком тёплым батареям. Для жильцов дома № 20 по проспекту Строителей старт отопительного сезона и вовсе обернулся ЧП. Четыре квартиры многоэтажки залило кипятком.