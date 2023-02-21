В Нижнем Тагиле на Вагонке сгорели садовый дом и «Газель»

В Нижнем Тагиле в ночь на 20 февраля произошёл пожар в садоводческом некоммерческом товариществе № 4 «УВЗ». Как сообщили в отделе надзорной деятельности города, сообщение о пожаре поступило около 02:00 от местных жителей.

В тушении огня приняли участие 7 спасателей и 2 спецавтомобиля. В результате пожара на площади 34 м² сгорели садовый дом и припаркованная рядом пассажирская «Газель». От огня также пострадала стена соседнего дома. На момент публикации сотрудники МЧС устанавливают точную причину пожара и владельцев сгоревшего имущества. Также по факту инцидента проводится проверка.