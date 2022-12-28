В Нижнем Тагиле на Вагонке после капремонта открыли детскую поликлинику

Накануне в Нижнем Тагиле на улице Окунева, 32 состоялось открытие детской поликлиники после капитального ремонта. По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» на ремонт было выделено 51 млн 80 тысяч рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, в этот проект включены ещё несколько медучреждений.

Масштабные работы по обновлению здания начались в 2019 году. Тогда отремонтировали фасад и первый этаж. Второй этап по модернизации поликлиники начался в феврале этого года: обновили помещение клинико-диагностической лаборатории, в кабинетах и коридорах заменили окна, двери, установили новые лестничные ограждения, заменили пол и потолок. Кроме того, строители сделали отмостку, гидроизоляцию, утеплили фундамент, полностью заменили систему электроснабжения, освещения, отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения и привели в порядок пожарную и охранную систему сигнализации.

Поликлиника теперь будет работать по новой модели — с открытой регистратурой и разделением потоков пациентов. Для приёма маломобильных больных предусмотрен отдельный кабинет. Модернизация здания ещё не завершена. В следующем году в поликлинике заменят лифты.

«К поликлинике прикреплено более 22 тысяч детей, в учреждении работают 24 педиатрических участка. Радует, что создаются благоприятные условия для персонала медучреждения, детей и их родителей. В поликлинике стало гораздо комфортней и удобней. Дополнительно организован отдельный кабинет для осмотра маломобильных пациентов, на втором этаже разместили кабинеты педиатров, третий выделили под узких специалистов», — рассказал главврач городской детской больницы Дмитрий Клейменов.

Напомним, по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Нижнем Тагиле обновлена детская поликлиника на Вые (Черных, 28). Завершились работы по модернизации здания поликлиники на Тагилстрое (Балакинская, 16). Кроме того, отремонтированы гинекологическое и кардиологическое отделения Демидовской горбольницы. Сейчас приступили к реконструкции здания Демидовской поликлиники.