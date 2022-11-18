В Нижнем Тагиле на Вые после капремонта открыли детскую поликлинику

Накануне в Нижнем Тагиле состоялось открытие обновлённого здания детской поликлиники на Вые (Черных, 28). По региональной программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» на капитальный ремонт было выделено 19 млн 683 тысячи рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, в этот проект включены ещё несколько учреждений, которые будут отремонтированы до 2025 года.

В здании детской поликлиники 1972 года постройки отремонтировали фасад, заменили окна и двери, систему водоснабжения, провели электрику, осуществили перепланировку первого этажа. В поликлинике организована регистратура с электронным документооборотом и оборудовано отдельное от регистратуры картохранилище. Для удобства посетителей установлено электронное табло и инфоматы, открыт отдельный кабинет для неотложной помощи. На первом этаже оборудовано специальное помещение для колясок. К поликлинике прикреплено более 11 тысяч детей. За день сюда приходят от 160 до 200 маленьких пациентов.

Фото: пресс-служба мэрии / Илья Клесов Фото: пресс-служба мэрии / Илья Клесов Фото: пресс-служба мэрии / Илья Клесов Фото: пресс-служба мэрии / Илья Клесов Фото: личная страница во «ВКонтакте» Сергея Овсянникова Фото: личная страница во «ВКонтакте» Сергея Овсянникова

«Это очередной важный шаг в реализации большой программы. В планах — ремонт поликлиники на улице Окунева, на ГГМ, а в начале следующего года мы также откроем обновлённую поликлинику на улице Победы. Коллектив детской больницы приложит все усилия, чтобы наши дети были здоровы и приходили сюда только с профилактической целью», — отметил главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.