В Нижнем Тагиле на Вагонке пенсионерку сбили на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле на улице Добролюбова у дома № 38 около 12 часов дня автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.

«Водитель Toyota Auris, 50-летний мужчина, следуя со стороны улицы Алтайской в сторону Ленинградского проспекта, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода (женщину 1955 года рождения), переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — пояснили АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Стаж вождения виновника аварии составляет 10 лет. Экспертиза состояние опьянения не выявила.

«В результате ДТП у пострадавшей 68-летней женщины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб нижних конечностей. В настоящий момент пенсионерка госпитализирована в городскую больницу № 1», — подчеркнули в ведомстве.

Водитель пояснил, что не увидел женщину вовремя, а затормозил только после непосредственного контакта. В отношении виновника ДТП сотрудники ГИБДД составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу. По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.