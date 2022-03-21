В Нижнем Тагиле на Вагонке из пожара спасли 74-летнего пенсионера

Накануне вечером, 20 марта, на Вагонке в доме № 38 на улице Окунева произошло возгорание на шестом этаже. Пожарные спасли из огня пенсионера, который отравился угарным газом.

Спасатели эвакуировали из дома около 20 человек и вскрыли дверь в квартиру, где произошло возгорание. Её хозяин, 74-летний пенсионер, лежал на полу без сознания. Вещи мужчины сгорели, он получил многочисленные ожоги и отравился угарным газом.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнём. Пожилой мужчина получил ожоги и сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности.