В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» скончался мужчина

25 февраля в литейном цехе «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») скончался 53-летний слесарь-ремонтник. По информации АН «Между строк», смерть мужчины могла наступить в результате оторвавшегося тромба.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, погибший осматривал оборудование вместе с механиком участка и резко почувствовал себя плохо, потеряв сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.