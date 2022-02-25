В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» скончался мужчина

25.02.2022 14:00
25 февраля в литейном цехе «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») скончался 53-летний слесарь-ремонтник. По информации АН «Между строк», смерть мужчины могла наступить в результате оторвавшегося тромба.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, погибший осматривал оборудование вместе с механиком участка и резко почувствовал себя плохо, потеряв сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.
«Мы выражаем соболезнования родным и близким покойного. Его семье будет оказана поддержка в соответствии с коллективным договором», — заявили на УВЗ.