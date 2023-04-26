В Нижнем Тагиле на улице Серова в ДТП пострадали двое детей

Вчера около 17:45 в Нижнем Тагиле на улице Серова произошло массовое ДТП напротив дома № 23 на улице Газетной. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 34-летняя женщина двигалась на автомобиле Hyundai Solaris со стороны улицы Островского в сторону Красноармейской и врезалась в Skoda Karoq под управлением 39-летнего мужчины, который поворачивал направо. От удара Skoda отбросило вперёд, на выезжающий с прилегающей территории автомобиль Opel Corsa, за рулём которого находилась 27-летняя девушка, а в салоне находились два юных пассажира.

В результате ДТП 4-месячная и 4-летняя девочки, пассажирки Opel Corsa, получили травмы головы. Как выяснили автоинспекторы, дети перевозились с использованием детских удерживающих кресел, за рулём автомобиля находилась мама девочек.

Сотрудники ГИБДД установили, что женщина-водитель за рулём Hyundai имеет 11 лет водительского стажа, за которые привлекалась к ответственности за нарушение ПДД лишь единожды. Она пояснила дорожным полицейским, что не заметила автомобиль Skoda, совершающий манёвр. Все водители в момент ДТП были трезвы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, в ходе которой будут установлены окончательные причины ДТП.