В Нижнем Тагиле на территории Коксохима произошёл пожар

Сегодня, 12 мая, около 15 часов на территории Коксохима произошёл пожар. Клубы чёрного дыма в районе коксохимического производства НТМК было видно из центра города. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе металлургического комбината, в смолопекококсовом цехе произошло возгорание пека. Пожар ликвидирован в течение 10 минут, пострадавших нет.

«Лабораторией охраны окружающей среды комбината проведены замеры, превышений содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе комбината.