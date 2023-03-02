В Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе фура сбила пешехода

Накануне, 1 марта, около 15:00 на Свердловском шоссе, на 12-м км Южного подъезда к Нижнему Тагилу, фура сбила пешехода. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, 38-летний водитель грузового автомобиля FAW, следуя ​со стороны улицы Красногвардейской в сторону улицы Гагарина, сбил 67-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу​ на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавший​ с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Центральную городскую больницу № 2.

«Сотрудниками Госавтоинспекции был проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, он был трезв.​ Основная причина ДТП будет установлена в ходе ​дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в ГИБДД, у водителя грузовика стаж вождения составляет 13 лет, с начала 2023 года он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По его словам, подъезжая к пешеходному переходу, он увидел мужчину, который стоял возле светофора и резко начал переходить дорогу. Водитель не ожидал, что пешеход начнёт движение на запрещающий сигнал светофора, и не успел среагировать.

Госавтоинспекция Нижнего Тагила напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах, на пешеходных переходах. Водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными.