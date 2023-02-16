В Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе фура протаранила «Газель»

Вчера около 19:00 в Нижнем Тагиле напротив ТРЦ Depo грузовик МАЗ протаранил на перекрёстке «Газель». Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, «Газель» в момент ДТП заезжала со Свердловского шоссе на парковку торгового центра. В её салоне находился 59-летний водитель и 56-летняя пассажирка. В момент выполнения манёвра в правый бок автомобиля врезался грузовик МАЗ. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, фура вылетела на перекрёсток на красный сигнал светофора на высокой скорости. От удара оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения, а МАЗ ушёл в занос, развернулся и вылетел в кювет.

На место, кроме сотрудников ГИБДД, прибыли спасатели и скорая помощь. Медосвидетельствование показало, что оба водителя были трезвы. Пассажирка «Газели» с ушибом грудной клетки и переломами левых ребёр была госпитализирована в ГБ № 2. Водитель МАЗ получил ушибы, после осмотра медиками отпущен домой.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.