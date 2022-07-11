В Нижнем Тагиле на Северном шоссе пожилой водитель «семёрки» устроил серьёзное ДТП  

11 июля в 08:00 возле завода «Уралхимпласт» на Северном шоссе, 21 произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2107 и Opel Astra. 82-летний водитель ВАЗа выезжал с прилегающей территории, направляясь в сторону Северного шоссе, и врезался в Opel Astra под управлением 26-летнего водителя, который двигался по главной дороге со стороны улицы Щорса.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате ДТП автомобили получили механические повреждения. На место выезжали сотрудники ГИБДД, пожарные и скорая помощь. Водитель отечественной легковушки был госпитализирован в ГБ № 1 с травмами рук и ног. Водитель Opel Astra был осмотрен на месте ДТП. С диагнозами сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы отпущен домой по собственному желанию.

Оба водителя прошли медосвидетельствование, которое показало, что они трезвы. В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.