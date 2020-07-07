В Нижнем Тагиле на проезжей части провалился асфальт над подземным пожарным гидрантом

Жители ГГМ обнаружили на проезжей части возле магазина «Галамарт» провалившийся кусок дороги, из которой снизу торчит пожарный гидрант. Как рассказала АН «Между строк» автолюбительница Снежана, проезжая супермаркет, она едва не заехала в яму.

«Ехала на машине и чуть не угодила в эту яму, а в ней труба торчит и вода. Рядом бегают дети, ничего не огорожено, — говорит женщина. — Место проходное. Звонила по нескольким номерам аварийных служб, меня сначала направили в управляющую компанию, но потом сказали, что приняли меры. Поеду скоро обратно и посмотрю, что они сделали».

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что информация была доведена до ЕДДС и управления городским хозяйством администрации.

«Это пожарный гидрант обслуживает "Водоканал-НТ". Сейчас яму временно закрыли, потом закроют крышкой и заасфальтируют», - пояснили в мэрии.

Отметим, что на картах Google за 2012 год на данном месте был ровный асфальт.

В 2018 году начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин сообщал, что всего в городе 3168 пожарных гидрантов, 1613 стоят на муниципальных сетях, из них 436 гидрантов расположены в районах компактной застройки частного сектора. Остальные объекты — в ведении различных предприятий. Что касается 1555 ведомственных гидрантов, 570 из них практически бесхозные, поскольку располагаются на территориях предприятий, прекративших существование.