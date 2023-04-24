В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе потеплеет до +21°C

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет тёплая и сухая погода без значительных осадков, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 24 апреля, будет облачно, днём столбики термометров покажут до +15°C, ночью — 0°C. Во вторник, 25 апреля, ожидается ясная, солнечная погода, дневная температура может подняться до +21°C, ночью — до +6°C. В среду, 26 апреля, возможен небольшой дождь, днём +16°C, ночью до +5°C. В четверг, 27 апреля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков и температуру воздуха днём до +17°C, ночью +8°C .

В пятницу, 28 апреля, малооблачно, возможен дождь, днём температура воздуха +14°C, ночью — около +5°C. В субботу, 29 апреля, ожидается переменная облачность, температура воздуха днём +16°C, ночью около 0°C. В воскресенье, 30 апреля, будет дождь, столбики термометров покажут днём +16°C, ночью — до +3°C.