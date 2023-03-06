В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе ожидаются снег с дождём и оттепель

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются мокрый снег и оттепель, ночами — заморозки и гололёд, сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.

В понедельник, 6 марта, днём будет пасмурно, температура воздуха –1°C, ночью похолодает до –4°C. Во вторник, 7 марта, столбики термометров покажут днём –2°C, ночью — до –7°C.

В среду, 8 марта, синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого снега, температура воздуха будет –2°C днём и –6°C ночью. В четверг, 9 марта, ожидается переменная облачность и снег с дождём, днём потеплеет до +4°C, а ночью похолодает до –9°C. В пятницу, 10 марта, днём будет также +4°C и снег с дождём, ночью температура опустится до 0°C.

В выходные, 11 и 12 марта, сохранится снежная и тёплая погода. Днём будет 0°C, ночами возможно похолодание до –10°C.