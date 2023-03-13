В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе будет тепло днём и прохладно ночью

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет тепло, ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождём. Синоптики Уральского гидрометцентра сообщают о преобладании солнечной погоды и понижении температуры ночью.

В понедельник, 13 марта, днём столбики термометров покажут до +10°C, ночью — до –2°C, возможен небольшой дождь. Во вторник и среду, 14 и 15 марта, дневная температура составит +2°C, ожидается снег с дождём и малооблачная погода, ночью — до –6°C. В четверг, 16 марта, синоптики прогнозируют малооблачную погоду и температуру воздуха днём до +7°C, ночью до –1°C .

В пятницу, 17 марта, будет пасмурно, ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с, днём будет +8°C , ночью — около 0°C. В субботу, 18 марта, выглянет солнце, температура воздуха днём +2°C, ночью до –4°C. В воскресенье, 19 марта, будет пасмурно, столбики термометров покажут днём +3°C, ночью — до –5°C.