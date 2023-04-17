В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе будет прохладно, возможны дожди

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле днём немного потеплеет, ночью по-прежнему будет холодно, ожидаются дожди, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 17 апреля, днём будет пасмурно, температура воздуха составит +5°C, ночью похолодает до –5°C. Во вторник, 18 апреля, утром появится солнце, столбики термометров покажут днём +9°C, ночью — до –1°C.

В среду,19 апреля, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду, температура воздуха будет +10°C днём и –5°C ночью. В четверг, 20 апреля, возможны дожди, днём около +12°C, ночью температура понизится до –4°C. Пятница, 21 апреля, также может оказаться дождливой, днём до +12°C, ночью до +1°C.

В выходные, 22 и 23 апреля, возможен снег с дождём. Днём температура воздуха будет до +11°C, ночью — до –1°C.