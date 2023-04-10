В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе будет прохладно

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет прохладно. Синоптики Уральского гидрометцентра сообщают о возможных небольших осадках в виде дождя и ночных заморозках.

В понедельник, 10 апреля, днём столбики термометров покажут до +7°C, ночью — до –4°C. Во вторник, 11 апреля, дневная температура составит +8°C, ожидается солнечная погода, ночью — до –6°C. В среду, 12 апреля, переменная облачность, порывы ветра до 12 м/с, температура воздуха днём +13°C, ночью до –1°C. В четверг, 13 апреля, синоптики прогнозируют дождливую погоду, днём воздух прогреется до +11°C, ночью похолодает до –2°C.

В пятницу, 14 апреля, будет солнечно, но прохладно: днём около 0°C , ночью температура понизится до –11°C. В субботу, 15 апреля, вновь выглянет солнце, днём +7°C, ночью до –7°C. В воскресенье, 16 апреля, возможен небольшой дождь, столбики термометров покажут днём +6°C, ночью — до –3°C.