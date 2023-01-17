В Нижнем Тагиле на площади Трудовой доблести установят современный модульный пост контроля полиции

МУП «Тагилдорстрой» ищет подрядчика для поставки и размещения нестационарного поста полиции возле здания ж/д вокзала. Начальная стоимость закупки составляет 2 млн 12 тысяч рублей. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» рассказали, что новый павильон устанавливают взамен старого, который был снесён при реконструкции площади Трудовой доблести.

Предполагается, что одноэтажный пост полиции будет состоять из двух модулей, корпуса будут изготовлены из пятислойных сэндвич-панелей. Внутри разместятся два рабочих места, санузел и комната для технических ёмкостей. Заявки на конкурс принимаются до 23 января 2023 года.