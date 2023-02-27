В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину

В минувшую пятницу, 24 февраля, около 19:00 в Нижнем Тагиле у дома № 2/1 на улице Циолковского Mazda CX-5 сбила женщину на пешеходном переходе. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 35-летний​ водитель иномарки​, следуя ​по улице Циолковского в сторону улицы Серова, совершил наезд на 47-летнюю женщину, переходившую ​дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая с различными травмами средней тяжести была госпитализирована в Демидовскую ГБ.

Автоинспекторы установили, что за рулём Mazda CX-5 находился мужчина с 16-летним стажем вождения.​ В течение этого года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. На момент аварии был трезв. Автолюбитель пояснил, что, как только он подъехал к пешеходному переходу, неожиданно вышла женщина. Он попытался применить экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу). Назначен штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Основная причина аварии будет установлена в ходе ​дальнейшего разбирательства.

«Госавтоинспекция напоминает​ водителям: подъезжая к пешеходному переходу, необходимо заранее снижать скорость. Продолжать движение необходимо только при полной уверенности, что пешеходы отсутствуют или закончили переход дороги», — уточнили в ведомстве.