В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили школьницу

Утром 23 января у дома № 123 по улице Красноармейской 23-летний водитель на ВАЗ-2105 сбил 15-летнюю девушку. Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, подросток переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила серьёзные травмы головы и была госпитализирована в ЦГБ № 4. На момент дорожно-транспортного происшествия водитель был трезв.

«В зимний период характеризуется сложными погодными и дорожными условиями. Не зависимо от ограничения скоростного режима, установленного на данном участке автодороги, рекомендуем водителям выбирать такую скорость, которая обеспечит безопасность дорожного движения. При этом выбранная скорость не должна превышать установленные ограничения. Также рекомендуем водителям в период ухудшения погодных условий, связанных с обильным выпадением снежных осадков и ограничением видимости избегать совершения маневра обгона», - напоминают в ГИБДД.