В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе Lada Kalina на полной скорости насмерть сбила девушку (ВИДЕО)

Сегодня в 17:27 в районе дома № 30 на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле Lada Kalina насмерть сбила девушку на пешеходном переходе.

«Девушка лежала вся в крови. Люди вызвали скорую. Мимо проезжала бригада скорой помощи. Остановились, посмотрели на жертву и уехали дальше на вызов. Водитель “Калины” стоял на месте ДТП», — сообщил редакции АН «Между строк» очевидец происшествия.

В результате аварии от полученных травм девушка скончалась на месте. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняются все обстоятельства ДТП.

Как видно на видеозаписи, автомобиль не притормозил перед пешеходным переходом и двигался на запрещающий сигнал светофора.