В Нижнем Тагиле на охрану четырёх школ потратят 10,6 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила потратит более 10,6 млн рублей на охрану четырёх школ. В этот список входят образовательные учреждения № 50, 1, 90 и 48. На каждую школу потратят чуть более 2,6 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, охранники должны пройти медицинские осмотры и иметь профессиональную квалификацию. Также у сотрудника не должно быть судимости. В случае угрозы террористического акта он должен своевременно информировать об этом территориальные органы Федеральной службы безопасности.

Помимо этого, в документе прописано, что в школе будет работать один сотрудник без оружия, но со спецсредствами. Он должен пресекать проникновения посторонних граждан в школу, а также внос габаритных грузов и вынос материальных ценностей из образовательного учреждения. Дополнительно сотрудник должен вести журнал учёта посетителей.

Охранник обязан осуществлять периодический (не реже одного раза в четыре часа в ночное время и не реже одного раза в шесть часов в дневное время) контрольный обход и осмотр здания с внешней стороны. Отмечается, что охранник не имеет права покидать свой пост.