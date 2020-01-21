В Нижнем Тагиле на областной гонке «Лыжня России — 2020» ожидается до 20 тысяч участников

До 20 тысяч профессиональных спортсменов и любителей из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области планируется привлечь к участию в массовой гонке «Лыжня России», которая пройдёт 8 февраля на полигоне «Старатель». Об этом было объявлено сегодня, 21 января, на совещании в мэрии, посвящённом организации мероприятия. Ожидается, что в забеге поучаствует весь управленческий корпус тагильской горадминистрации во главе с Владиславом Пинаевым.

«Я тренировался прошлой зимой, когда также принимал участие в “Лыжне России”, — рассмеялся в беседе с журналистом АН “Между строк” мэр Владислав Пинаев. — Важна не победа, а само участие. Поэтому приглашаю всех вместе с нашей группой пройти 2020 метров».

В этом году для участников подготовили новую трассу. Длина спортивной дистанции, по которой поедут около 300 профессионалов, составит 5 км и 10 км. Стартовый выстрел из пушки в 11:00 произведёт свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Начало традиционного массового забега на 2020 м запланировано на 12:00. Прокат лыж для всех желающих поучаствовать в гонке организован не будет, поэтому уральцам необходимо самим заранее запастись спортивным инвентарём. Вход на мероприятие бесплатный. Абсолютные победители профессиональной гонки получат в подарок снегоходы, другим участникам, выигравшим в разных номинациях, выдадут денежные сертификаты на приобретение экипировки.

«Самое главное — это трасса, — подчеркнул исполнительный директор центрального старта “Лыжни России” в Свердловской области Дмитрий Чукреев. — Снега у нас сегодня мало, наблюдаем аномально тёплые погоды не только в Екатеринбурге, но и в других регионах страны. Славу Богу, что на Урале снег ещё есть, хотя его немного. Чтобы подготовить качественную трассу, мы максимально используем все резервы снежного покрова — парковки полигона. Они все вычищаются, снег формируется и уже техникой вывозится на трассу. Нужно отсыпать 2,5 км. Больше половины трассы мы уже отсыпали. С 31 января специальная тяжёлая техника будет весь этот снег разравнивать и уплотнять».

Для участников, как и в прежние годы, оборудуют три павильона. В них можно будет обогреться и переодеться. В первом павильоне разместятся участники из Нижнего Тагила, во втором — из других городов Свердловской области. В третьем будут спортсмены и зона регистрации для тех, кто не успел записаться на лыжню заранее. Для регистрации достаточно предъявить паспорт или другой удостоверяющий личность документ. Сейчас для записи на мероприятие нужно обратиться в районную администрацию. Все лыжники получат номера и фирменные шапки, а также смогут попробовать солдатскую кашу из походной кухни. Сориентироваться на местности помогут 90 волонтёров.

Припарковаться участникам можно будет в этот раз на трёх площадках и без предъявления пропусков. Проезд по пропускам предусмотрен только для спецслужб, организаторов и почётных гостей. Добраться до полигона «Старатель» можно будет на автобусах. Перехватывающие парковки организуют в районе гипермаркета «Лента» и ТРЦ DEPO. Всего по городу планируется запустить около 20 шаттлов.

Ранее сообщалось, что в Минспорта РФ обсуждается возможность присвоения областной массовой гонке «Лыжня России», которая проходит в Нижнем Тагиле, статуса федерального уровня.

«Эти разговоры пока на уровне слухов, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — И это ещё раз говорит о том, что мы обязаны предпринять все меры, чтобы в этом году “Лыжня России” прошла также на самом высоком уровне. И наверное, тогда у нас будет хороший шанс добиться того, чтобы площадка уральского полигона стала федеральной. Мы сделаем всё возможное, чтобы это был не просто спортивный, а семейный праздник, чтобы все, кто посетит уральский полигон, остались довольны. Поэтому ждём всех 8 февраля. Приезжайте семьями, будет организована культурная программа, спортивная часть, предприятия общественного питания. Можно будет просто покушать, отдохнуть, приятно провести время».

В 2019 году «Лыжня России» должна была состояться в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО, где забеги проходили с 2015 года, но из-за строительства Конгресс-холла было принято решение перенести её в центр города. Подходящего места для массового забега в столице Среднего Урала не нашлось, поэтому соревнование решили вернуть в Нижний Тагил.

Массовая лыжная гонка «Лыжня России — Урал» впервые стартовала в Нижнем Тагиле в 2004 году.