Общество
Спорт

В Нижнем Тагиле на областной гонке «Лыжня России — 2020» ожидается до 20 тысяч участников

21.01.2020 13:46
В Нижнем Тагиле на областной гонке «Лыжня России — 2020» ожидается до 20 тысяч участников

До 20 тысяч профессиональных спортсменов и любителей из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области планируется привлечь к участию в массовой гонке «Лыжня России», которая пройдёт 8 февраля на полигоне «Старатель». Об этом было объявлено сегодня, 21 января, на совещании в мэрии, посвящённом организации мероприятия. Ожидается, что в забеге поучаствует весь управленческий корпус тагильской горадминистрации во главе с Владиславом Пинаевым.

«Я тренировался прошлой зимой, когда также принимал участие в “Лыжне России”, рассмеялся в беседе с журналистом АН “Между строк” мэр Владислав Пинаев. Важна не победа, а само участие. Поэтому приглашаю всех вместе с нашей группой пройти 2020 метров». 

В этом году для участников подготовили новую трассу. Длина спортивной дистанции, по которой поедут около 300 профессионалов, составит 5 км и 10 км. Стартовый выстрел из пушки в 11:00 произведёт свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Начало традиционного массового забега на 2020 м запланировано на 12:00. Прокат лыж для всех желающих поучаствовать в гонке организован не будет, поэтому уральцам необходимо самим заранее запастись спортивным инвентарём. Вход на мероприятие бесплатный. Абсолютные победители профессиональной гонки получат в подарок снегоходы, другим участникам, выигравшим в разных номинациях, выдадут денежные сертификаты на приобретение экипировки.

«Самое главное это трасса, подчеркнул исполнительный директор центрального старта “Лыжни России” в Свердловской области Дмитрий Чукреев. Снега у нас сегодня мало, наблюдаем аномально тёплые погоды не только в Екатеринбурге, но и в других регионах страны. Славу Богу, что на Урале снег ещё есть, хотя его немного. Чтобы подготовить качественную трассу, мы максимально используем все резервы снежного покрова парковки полигона. Они все вычищаются, снег формируется и уже техникой вывозится на трассу. Нужно отсыпать 2,5 км. Больше половины трассы мы уже отсыпали. С 31 января специальная тяжёлая техника будет весь этот снег разравнивать и уплотнять».

Для участников, как и в прежние годы, оборудуют три павильона. В них можно будет обогреться и переодеться. В первом павильоне разместятся участники из Нижнего Тагила, во втором — из других городов Свердловской области. В третьем будут спортсмены и зона регистрации для тех, кто не успел записаться на лыжню заранее. Для регистрации достаточно предъявить паспорт или другой удостоверяющий личность документ. Сейчас для записи на мероприятие нужно обратиться в районную администрацию. Все лыжники получат номера и фирменные шапки, а также смогут попробовать солдатскую кашу из походной кухни. Сориентироваться на местности помогут 90 волонтёров.

Припарковаться участникам можно будет в этот раз на трёх площадках и без предъявления пропусков. Проезд по пропускам предусмотрен только для спецслужб, организаторов и почётных гостей. Добраться до полигона «Старатель» можно будет на автобусах. Перехватывающие парковки организуют в районе гипермаркета «Лента» и ТРЦ DEPO. Всего по городу планируется запустить около 20 шаттлов.

Ранее сообщалось, что в Минспорта РФ обсуждается возможность присвоения областной массовой гонке «Лыжня России», которая проходит в Нижнем Тагиле, статуса федерального уровня.

«Эти разговоры пока на уровне слухов, отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. И это ещё раз говорит о том, что мы обязаны предпринять все меры, чтобы в этом году “Лыжня России” прошла также на самом высоком уровне. И наверное, тогда у нас будет хороший шанс добиться того, чтобы площадка уральского полигона стала федеральной. Мы сделаем всё возможное, чтобы это был не просто спортивный, а семейный праздник, чтобы все, кто посетит уральский полигон, остались довольны. Поэтому ждём всех 8 февраля. Приезжайте семьями, будет организована культурная программа, спортивная часть, предприятия общественного питания. Можно будет просто покушать, отдохнуть, приятно провести время».

В 2019 году «Лыжня России» должна была состояться в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО, где забеги проходили с 2015 года, но из-за строительства Конгресс-холла было принято решение перенести её в центр города. Подходящего места для массового забега в столице Среднего Урала не нашлось, поэтому соревнование решили вернуть в Нижний Тагил.

Массовая лыжная гонка «Лыжня России — Урал» впервые стартовала в Нижнем Тагиле в 2004 году.

Copyright
Telegram mstrok.ru