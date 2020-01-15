«Нужно провести её на высоком уровне». Сегодня в Минспорта решается вопрос о присвоении «Лыжне России» в Нижнем Тагиле федерального уровня

Сегодня, 15 января, в Минспорта РФ обсуждают возможность присвоения областной массовой гонке «Лыжня России», которая пройдёт в Нижнем Тагиле 8 февраля, федерального уровня. Об этом днём было объявлено на заседании оргкомитета по проведению мероприятия в мэрии. Будут ли проводить в Тагиле центральную лыжную гонку, точно станет известно завтра, 16 января. В случае положительного решения во второй по величине город Свердловской области приедут федеральные чиновники. Кроме того, серьёзно увеличится количество возможных участников спортивного мероприятия, для которых необходимо будет предусмотреть места для проживания и дополнительный трансфер.

«Нужно сказать спасибо губернатору за то, что “Лыжня” вернулась на родину. И наша задача сегодня — провести её на высоком уровне», — отметил замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

«Лыжня России — 2020» пройдёт на полигоне «Старатель». В ней примут участие олимпийские чемпионы по биатлону и депутаты Госдумы Антон Шипулин и Сергей Чепиков. Также ожидается приезд свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В 2019 году он вместе с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым участвовал в VIP-забеге.

К проведению лыжной гонки на полигоне начали готовиться ещё в сентябре прошлого года. Организована новая трасса. На этой неделе началась активная подсыпка снега на территории. Длина спортивной дистанции, по которой поедут около 300 профессионалов, составит 5 км либо 10 км, традиционный массовый забег — 2020 м. Для профессиональных лыжников старт запланирован на 11:00, для остальных участников — на 12:00. Абсолютные победители профессиональной гонки получат в подарок снегоходы, другим участникам, выигравшим в разных номинациях, выдадут денежные сертификаты на приобретение экипировки. Все лыжники получат фирменные номера и шапки, а также смогут попробовать солдатскую кашу из походной кухни. Зарегистрироваться можно будет непосредственно на месте при предоставлении паспорта или заменяющего его документа.

На время проведения «Лыжни России» в Нижнем Тагиле традиционно ограничат автомобильное движение. Одностороннее движение будет установлено на улице Гагарина (от Свердловского шоссе до контрольно-пропускного пункта НТИИМ), а также на её дублёре. Добраться до КПП полигона «Старатель» можно будет на автобусах. Перехватывающие парковки организуют в районе гипермаркета «Лента» и ТРЦ DEPO. Всего по городу планируется запустить около 20 шаттлов.

Напомним, в 2019 году «Лыжня России» должна была состояться в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО, где забеги проходили с 2015 года, но из-за строительства Конгресс-холла было принято решение перенести её в центр города. Подходящее место для массового забега в столице Среднего Урала не нашлось, поэтому соревнование решили вернуть в Нижний Тагил.

Массовая лыжная гонка «Лыжня России — Урал» впервые стартовала в Нижнем Тагиле в 2004 году.