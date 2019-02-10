Нижний Тагил принял областную «Лыжню России-2019». Большой фоторепортаж АН «Между строк»

В субботу, 9 февраля, на полигоне НТИИМ прошла 37-я всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», приуроченная к 300-летию Нижнего Тагила. По данным организаторов, в главном забеге области приняло участие более 15 тысяч человек практически со всех округов.

«Я благодарю Федерацию лыжных гонок Свердловской области, Нижнетагильский институт испытания металлов и администрацию Нижнего Тагила за помощь в организации этого праздника. Свердловская область всегда славилась своими спортивными традициями. Мы гордимся нашими легендарными лыжниками и олимпийскими чемпионами разных поколений: Клавдией Боярских, Зинаидой Амосовой, Сергеем Чепиковым. Эти соревнования – огромный вклад в популяризацию здорового образа жизни и лыжного спорта. Я рад, что с каждым годом количество участвующих в этом спортивном празднике становится всё больше», - сказал на церемонии открытия глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

На дистанции 10 км первым финишировал Юрий Гаврилов из Верхней Пышмы, вторым завершил дистанцию лучший спринтер Свердловской области Никита Ступак из Верхней Салды. Олимпийский чемпион Антон Шипулин пришёл на финиш третьим. У женщин золото досталось Анне Медведевой из Полевского, серебро у Екатерины Леоновой из Екатеринбурга. Дарья Николина из Нижнего Тагила заняла третье место.

В VIP-забеге на 2022 метра (в 2022 году Нижний Тагил будет праздновать 300-летие – прим. ред.) приняли участие областные и муниципальные чиновники всех рангов. Быстрее всех преодолел дистанцию и.о. председателя Нижнетагильской городской организации «Динамо» Сергей Бобров. Евгений Куйвашев на лыжах Антона Шипулина пришёл в первой десятке. Сотрудники администрации Нижнего Тагила во главе с Владиславом Пинаевым финишировали одновременно.