В Нижнем Тагиле на новой нефтебазе «Газпрома» рабочему оторвало голову

На Руднике III Интернационала на новой нефтебазе компании «Газпромнефть-Терминал» погиб 40-летний рабочий. Трагедия произошла 6 ноября около 15:00. Основная версия случившегося — нарушение техники безопасности. Факт произошедшего ЧП подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«К большому сожалению, появившуюся в соцсетях информацию о трагическом случае на территории крупного коммерческого предприятия по улице Ульяновская, 2, Нижнего Тагила, нельзя отнести к категории фейковых. Тревожное сообщение о нём в дежурную часть полиции поступило 6 ноября в 15:20 от диспетчера скорой помощи. На место ЧП выезжали начальник отдела полиции № 16 Зайцев, прокурор Мартынов и представитель районного СК Галимьянов. При проведении погрузочных работ водитель транспортного средства марки Digger мог нарушить правила техники безопасности, что, скорее всего, и привело к смертельному эпилогу. По предварительным данным, мужчина выставил в окно погрузчика голову, а в это время поднятый ковш стал опускаться, он и причинил смертельную травму, словно бритвой отрезав часть тела. Личность погибшего сыщики уголовного розыска установили быстро. Им оказался гражданин 1984 года рождения. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел для принятия процессуального решения направили в Следственный комитет», — рассказал в эксклюзивном интервью АН «Между строк» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила, сотрудники проводят доследственную проверку на предмет нарушения требований охраны труда.

Новую нефтебазу на Руднике открыл мэр Нижнего Владислав Пинаев в середине сентября 2021 года. Объём инвестиций в строительство нефтебазы превысил 3 млрд рублей. Топливный терминал возведён на месте устаревшей, возведённой ещё в 1937 году нефтебазы. Проект реализовали за два года.