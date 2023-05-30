В Нижнем Тагиле на ГГМ после капремонта откроют детскую поликлинику

В Нижнем Тагиле на улице Тагилстроевской, 4 после капитального ремонта откроют детскую поликлинику. По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», утверждённой Евгением Куйвашевым, и национальному проекту «Здравоохранение» на ремонт было выделено 50,5 млн рублей, сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики.

Ремонтные работы были выполнены на втором и третьем этажах. Строители полностью обновили кабинеты приёма участковых врачей и физиотерапевтическое отделение: были произведены общестроительные работы, заменены сети водоснабжения, канализации и отопления, обновлена сантехника и электрика, установлены новые светильники, отвечающие современным требованиям, выполнены отделочные работы и установлена новая мебель. Также был отремонтирован бассейн. В помещении полностью заменили кровлю, оконные блоки, радиаторы отопления, в большой и малой чашах бассейна выполнили гидроизоляцию и обновили покрытие. Смонтирована новая система подачи воды, обновлена система фильтрации и обеззараживания, организована циркуляция воды и её нагрев, выполнены сантехнические и электромонтажные работы. Установлены два гидравлических подъёмника, чтобы обеспечить доступность процедуры для маломобильных пациентов.

«Развитие инфраструктуры для оказания широкого спектра медицинской помощи маленьким уральцам является одним из важнейших направлений нашей системы здравоохранения. На сегодняшний день детям в Свердловской области доступны передовые методики лечения, на страже здоровья и жизни подрастающего поколения стоят лучшие врачи. Скажу без преувеличения, что мы гордимся эффективностью и качеством системы детского здравоохранения региона», — подчеркнул глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов.

Всего к детской поликлинике прикреплены около 13,3 тысячи детей, которых врачи принимают на 13 педиатрических участках.