В Нижнем Тагиле на ГГМ без электричества остались кафе, автосервисы и магазины

Сегодня, 17 февраля, в Нижнем Тагиле на ГГМ в районе автоцентра Toyota произошло массовое отключение электричества. Без электроэнергии остались кафе, магазины и другие коммерческие организации. Как пояснили АН «Между строк» в отделе по связям с общественностью АО «Облкоммунэнерго», отсутствие света вызвано запланированным проведением работ, добавив, что потребители были заблаговременно предупреждены.

«Владелец участка сети 10 кВ, смежного с сетями филиала “Тагилэнергосети”, сегодня проводит работы на своей линии. Для обеспечения их безопасности заранее была подана заявка в “Тагилэнергосети” на отключение электроэнергии с 12:00 до 17:00. Под отключение попало 250 метров линии электропередачи 10 кВ и 4 трансформаторных подстанции (3 из них принадлежат потребителям) по Черноисточинскому шоссе в районе автобусной остановки “Карьер”. Заявка была согласована, работы поставлены в план. Потребители были заблаговременно предупреждены», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе компании.