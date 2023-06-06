В Нижнем Тагиле на Гальянке вместе с автосервисом сгорело 5 автомобилей 

Стали известны подробности пожара, который произошёл накануне, 5 июня, в автосервисе на улице Тагилстроевской, 6/3. Как сообщает МЧС, на площади 200 кв. метров сгорели два гаражных бокса, пять автомобилей и кровля одноэтажного здания, а также повреждена наружная отделка и кровля здания магазина.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

Локализовать огонь удалось в 18:38, в 19:02 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:57. Причины пожара и ущерб от огня устанавливаются.