В Нижнем Тагиле на Гальянке снова заметили гуляющего поросёнка (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила снова заметили самостоятельную свинку, гуляющую по ГГМ. Тагильчане неоднократно видели, как поросята разгуливают около подъездов жилых домов, разрывают клумбы и лакомятся на местных мусорках. Накануне, 21 августа, один из «пятачков» гулял около дома № 63 на Черноисточинском шоссе.

«Хрюшка обитала около мусорки, вела себя спокойно. Дети её кормят, а она хвостом виляет, как собака. Долго их было не видно, уже думал, что забрал кто-нибудь. Жалко их, конечно, видно, что они истощены. Ещё скоро холода, замёрзнут», — рассказал АН «Между строк» житель Гальянки.

Напомним, самостоятельные поросята стали своеобразным мемом для жителей Нижнего Тагила. Группу животных (до пяти особей) разного возраста замечали и у школы № 100, и в районе детского сада, и на Муринских прудах. Впервые семью «фунтиков» заметили утром 16 июня. Животные не проявляли агрессии и спокойно терпели присутствие людей рядом с собой. Как сообщали в соцсетях, спустя две недели после побега одна из хрюшек была найдена мёртвой возле ограды сада «Весна» в микрорайоне Горбуново. Как ранее рассказали АН «Между строк» в администрации Тагилстроевского района, хозяйка поросят не желает их содержать, так как занята работой, и пообещала их продать. В середине июля журналисту АН «Между строк» удалось побывать на предполагаемом месте жительства хозяйки животных.