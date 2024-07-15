В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с похождениями самостоятельных поросят, которые гуляют по ГГМ уже месяц (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле не закончилась эпопея с похождениями самостоятельных поросят, которые месяц гуляют по ГГМ. Жители неоднократно замечали, как свинюшки разгуливают около подъездов жилых домов, разрывают клумбы и лакомятся на местных мусорках. Накануне, 14 июля, семья была замечена около школы № 100 на улице Аркадия Смелянского.

Журналисту АН «Между строк» удалось побывать на предполагаемом месте жительства хозяйки животных. На участке на улице 1 Мая стоит полузаброшенный деревянный дом, вокруг деревянный забор, на который навалены поддоны и катушки от кабеля.

У входа на участок нам попалась одна свинюшка в компании кота и собаки. Поскольку в заборе нет калитки то, животные могут свободно покидать участок. По словам соседей, в доме давно уже никто не живёт, а животных кормят хозяева, которые периодически сюда приезжают.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД Нижнетагильское, все материалы дела полиция направила в администрацию Тагилстроевского района для принятия мер реагирования. В администрации Тагилстроевского района АН «Между строк» сообщили, что новой информации по поводу поросят нет, хозяйка животных на связь не выходила.

Напомним, самостоятельные поросята стали своеобразным мемом для жителей Нижнего Тагила. Группу животных (до пяти особей) разного возраста замечали и у школы № 100, и в районе детского сада, и на Муринских прудах. Впервые семью «фунтиков» заметили утром 16 июня. Животные не проявляли агрессии и спокойно терпели присутствие людей рядом с собой. Как сообщали в соцсетях, спустя две недели после побега одна из хрюшек была найдена мёртвой возле ограды сада «Весна» в микрорайое Горбуново. Как ранее рассказали АН «Между строк» в администрации Тагилстроевского района, хозяйка поросят не желает их содержать, так как занята работой, и пообещала их продать.

