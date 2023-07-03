В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК запустили цифровую систему управления производством

В Нижнем Тагиле, на ЕВРАЗ НТМК, в цехе по ремонту металлургического оборудования № 3 внедрили в работу уникальную цифровую систему управления производством. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, этот проект был реализован совместно с компанией «Цифра» и удостоен наград на всероссийском конкурсе в рамках промышленной конференции «Эффективное производство 4.0» в номинации «Интеграция с другими цифровыми продуктами». Менеджер этого проекта — инженер-механик комбината Анастасия Мишина победила в номинации «Женщины в цифровизации отрасли».

«Уникальность проекта в том, что он интегрирован и синхронизирован с другими информационными программами, действующими на ЕВРАЗ НТМК. Предложенный проект имеет возможность дальнейшего развития для удобства нашего производства и тиражирования на ЕВРАЗ КГОК», — отметил директор по ремонтам дивизиона «Урал» Сергей Дружинин.

Этот проект уже объединил более 160 единиц высокопроизводительного оборудования подразделения в единую цифровую среду под управлением комплекса «Диспетчер». Теперь, благодаря такому нововведению, всю необходимую информацию о работе станочного парка можно проследить в режиме онлайн. Помимо этого, в базу вводится информация о состоянии заготовки, необходимости инженерного обслуживания и возможных простоях. Система позволяет вести учёт работы станков, анализировать загруженность каждого агрегата, определять качество изготовления деталей и многое другое.

Благодаря цифровизированной системе, работники комбината отказались от бумаг с чертежами и технологическими описаниями, что дало возможность сократить время выполнения производственных операций, снизить себестоимость продукции и увеличить производительность цеха.

«Оптимизация загрузки мощностей за счёт мониторинга оборудования и действий персонала — одна из приоритетных задач для каждого производства. В этом проекте мы сделали акцент на оценке эффективности текущих трудовых ресурсов — выработке операторов, а также на их производственной и технологической дисциплине. Внедрение “Диспетчера” позволяет получить полноценную картину происходящего: оценить загрузку и производительность оборудования в привязке к плану выпуска изделий, выявить узкие места, фиксировать время и причины простоев и контролировать ход выполнения заданий», — прокомментировал гендиректор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.