В Нижнем Тагиле на этой неделе будет облачно и по-осеннему тепло

На этой рабочей неделе погода в Нижнем Тагиле будет по-осеннему тёплой. Столбики термометров уже завтра, 10 сентября, поднимутся днём до 17 градусов выше нуля, ночью опустятся до 8–6 градусов. В середине недели дневная температура воздуха будет держаться на уровне плюс 17–19 градусов, ночная — 9–11 градусов. К концу рабочей недели потеплеет до плюс 19–20 градусов днём. Синоптики обещают тагильчанам облачную с прояснениями погоду с преимущественно северо-западным и западным ветром.

В отдельных городах Свердловской области, по данным Уральского гидрометцентра, ночная температура воздуха будет опускаться в ближайшие три дня до 5–2 градусов, дневная — держаться на уровне 13–19 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, из-за чего по утрам могут возникать туманы. Ветер прогнозируется северо-западный и северо-восточный с порывами до 4–9 м/с.

Напомним, отопление в многоквартирных домах, детских садах, школах и других социальных объектах Нижнего Тагила начнёт появляться с 16 сентября. Информация о вводе в действие котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций и тепловых сетей будет ежедневно направляться в Единую дежурную диспетчерскую службу.