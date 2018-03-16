В Нижнем Тагиле на две недели закроют перекрёсток Черных – Максима Горького

С понедельника 20 марта в связи с работами по обустройству ливневой канализации для движения автотранспорта будет закрыт перекрёсток улиц Черных и Максима Горького. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила. Движение автобусов по маршрутам №№ 15, 19, 33 будет производиться по улицам Фрунзе, Островского, Челюскинцев и далее по маршруту. Движение по маршруту № 7 - улице Черных, Липовый тракт, Кузнецкого и далее по маршруту. Работы планируется закончить к 1 апреля.