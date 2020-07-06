В Нижнем Тагиле мужчину, сбросившего собутыльника с балкона восьмого этажа, приговорили к 12 годам колонии

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 12 годам исправительной колонии особого режима Сергея Парфентьева, который сбросил знакомого с балкона восьмого этажа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установил суд, инцидент произошёл 15 октября 2019 года: осуждённый вместе с убитым и ещё одним мужчиной распивали спиртные напитки. У приятелей возник конфликт. Парфентьев вышел за потерпевшим на балкон, где перепалка продолжилась. После этого подсудимый толкнул стоявшего спиной к перилам потерпевшего в грудь рукой, сказав ему «лети без парашюта».

«От падения с высоты восьмого этажа мужчина получил тупую сочетанную траву головы, груди, живота, таза, верхних и нижних конечностей, которая осложнилась обильной кровопотерей и повлекла смерть потерпевшего на месте падения ещё до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По данным прокуратуры, подсудимый вину не признал и сказал, что не совершал преступления. Показания на Парфентьева дал третий участник застолья, который видел, как всё произошло.

В ведомстве подчеркнули, что в 2015 году Парфентьев был осуждён по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») за то, что он угрожал несовершеннолетней дочери скинуть её из окна той же самой квартиры. Мужчина освободился из колонии в августе 2019 года.