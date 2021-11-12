В Нижнем Тагиле мужчина украл камеру видеонаблюдения на набережной (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины, подозреваемого в краже камеры видеонаблюдения на набережной (улица Горошникова). Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина попал на запись другой камеры наблюдения.

В ведомстве отметили, что мужчине на вид 25–30 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения. В момент кражи подозреваемый был одет в чёрную куртку, шапку, штаны и кроссовки чёрного цвета.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Просьба ко всем, кто узнал мужчину или владеет любой информацией о данном инциденте, сообщить в дежурную часть ОП № 16 по телефону: 8 (3435) 97-64-02.