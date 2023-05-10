Происшествия

В Нижнем Тагиле мужчина украл бутылку дорогого алкоголя и пытался продать её в магазинах (ВИДЕО)

10.05.2023 09:45
В Нижнем Тагиле мужчина украл бутылку дорогого алкоголя и пытался продать её в магазинах (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полицейские ищут мужчину, укравшего дорогой алкоголь из специализированного магазина по продаже спиртного. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», затем воришка пытался продать эту бутылку в нескольких торговых точках на Красном Камне. Там его и зафиксировали камеры видеонаблюдения.  

«Просьба ко всем, кто знает этого мужчину, оказать содействие правоохранительным органам и сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России “Нижнетагильское” по телефону +7 (3435) 47-71-02», — сообщают в ведомстве.

 

Видео, фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское» 
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