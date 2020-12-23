В Нижнем Тагиле мужчина спас соседку из горящего дома

Утром 22 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Фридриха Энгельса. Как уточнили АН «Между строк» в ведомстве, спасателей вызвал сосед.

«Когда пожар возник, хозяйка дома спала. Её муж утром ушёл на работу, она находилась в доме одна. Сосед увидел, что из здания идёт дым. Прибежав на место пожара, он зашёл в помещение, где уже было много дыма, спас женщину и вызвал пожарных», — рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС.

Площадь возгорания составила 107 кв. м, огонь уничтожил надворные постройки и повредил стену соседнего жилого дома. По факту пожара организована проверка. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки в доме.